"Зенит" уступил "Реалу" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Игра завершилась со счетом 71:75.

Баскетбольный "Зенит" уступил "Реалу" в домашнем матче Евролиги. Игра, состоявшаяся 4 марта, завершилась со счетом 71:75 в пользу испанцев.

Петербуржцы обходили соперников во второй и третьей четвертях (16:14 и 29:14), однако в первой и четвертой испанцы значительно обогнали сине-бело-голубых (13:24 и 13:23), что в сумме привело их к победе.

Лучшими игроками матча признали защитников Кевина Пангоса и Остина Холлинза, форварда Матеуша Понитку. Отмечается, что Пангос сделал больше всего результативных передач и обеспечил команде 14 очков.

Также мы сообщали, что на матчи Евро-2020 допустят 50% зрителей.

Фото: ВКонтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"