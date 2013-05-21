На матчи Евро-2020 допустят 50% зрителей

Конечное решение о допуске зрителей на стадионы озвучат 7 апреля.

В ходе пресс-конференции, которая прошла на "Газпром Арене" в среду, 3 марта, обсуждались вопросы грядущего Евро-2020. На данный момент предполагается, что заполняемость трибун на матчах составит 50%.

УЕФА озвучит решение о допуске зрителей на стадионы через месяц, 7 апреля. Отмечается, что до 28 апреля города-участники могут пересмотреть предел в сторону увеличения. Организаторы надеются, что иностранные болельщики тоже смогут посетить матчи.

Напомним, Чемпионат Европы пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.

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