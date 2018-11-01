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"Зенит" проиграл "Ростову" со счетом 3:1

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Со стороны противника голы забили Арсений Логашов, Артур Юсупов и Деннис Хаджикадунич.

"Зенит" проиграл "Ростову" со счетом 3:1. Со стороны противника голы забили Арсений Логашов, Артур Юсупов и Деннис Хаджикадунич.

Отметим, что по итогам  матча петербургская команда вылетела из Кубка России, проиграв на выезде.

От "Зенита" гол забил аргентинский игрок Себастьяну Дриусси, который в концовке первого тайма реализовал пенальти. 

Ранее мы сообщали о том, что на поле матча "Зенит-Ростов" вызвали медиков из-за того, что у Андрея Лунева случилось опаснейшее столкновение в штрафной зоне.

Видео:maria_zhabrikova/instagram

 

Теги: зенит - ростов , кубок россии , матч зенит ростов , футбол
Категории: Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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