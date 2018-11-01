Со стороны противника голы забили Арсений Логашов, Артур Юсупов и Деннис Хаджикадунич.

"Зенит" проиграл "Ростову" со счетом 3:1. Со стороны противника голы забили Арсений Логашов, Артур Юсупов и Деннис Хаджикадунич.

Отметим, что по итогам матча петербургская команда вылетела из Кубка России, проиграв на выезде.

От "Зенита" гол забил аргентинский игрок Себастьяну Дриусси, который в концовке первого тайма реализовал пенальти.

Ранее мы сообщали о том, что на поле матча "Зенит-Ростов" вызвали медиков из-за того, что у Андрея Лунева случилось опаснейшее столкновение в штрафной зоне.

Видео:maria_zhabrikova/instagram