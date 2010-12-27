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Первый тайм "Зенит-Ростов": врачи на поле
Сегодня, 20:13
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IRINA_CHALKINA
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Первый тайм "Зенит-Ростов": врачи на поле

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Медиков вызвали из-за того, что у Андрея Лунева случилось опаснейшее столкновение в штрафной зоне.

Зевершился первый тайм матча "Зенит-Ростов"  в рамках 1/8 финала Кубка России начнется на "Ростов Арене". Счет 1:1. 

Голы забили Арсений Логашов и Себастьян Дриусси, который попал мячом в ворота противника "с пенальти". 

Помимо этого, двое игроков "Ростова" получили желтые карточки. 

Также на поле вызвали медиков, потому что у Андрея Лунева случилось опаснейшее столкновение в штрафной зоне. 

 

Вроде бы все в порядке с Андреем — самостоятельно покидает поле вратарь "Зенита"

сообщают в Twitter "Зенит"

Напомним, что сегодгня  Артем Дзюба оставлен в запасе. Помимо него, на скамейку запасных попали Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Евгений Чернов, Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эрнани и Роберт Мак.

Ранее мы сообщали о том, что в Кубке России на матч "Зенита" придут 35 тысяч болельщиков

Фото:ФК "Зенит"/twitter

Теги: зенит , зенит ростов , кубок россии , матч зенит ростов
Категории: Лента новостей Спорт Зенит Футбол в России и Европе

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