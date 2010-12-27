Первый тайм "Зенит-Ростов": врачи на поле

Зевершился первый тайм матча "Зенит-Ростов" в рамках 1/8 финала Кубка России начнется на "Ростов Арене". Счет 1:1.
Голы забили Арсений Логашов и Себастьян Дриусси, который попал мячом в ворота противника "с пенальти".
Помимо этого, двое игроков "Ростова" получили желтые карточки.
Также на поле вызвали медиков, потому что у Андрея Лунева случилось опаснейшее столкновение в штрафной зоне.
Вроде бы все в порядке с Андреем — самостоятельно покидает поле вратарь "Зенита"
сообщают в Twitter "Зенит"
Напомним, что сегодгня Артем Дзюба оставлен в запасе. Помимо него, на скамейку запасных попали Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Евгений Чернов, Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эрнани и Роберт Мак.
Ранее мы сообщали о том, что в Кубке России на матч "Зенита" придут 35 тысяч болельщиков
Фото:ФК "Зенит"/twitter