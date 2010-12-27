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В Кубке России на матч "Зенита" придут 35 тысяч болельщиков
Сегодня, 15:56
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Rybka123
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В Кубке России на матч "Зенита" придут 35 тысяч болельщиков

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Матч начнется в 19:00.

В четерг, 1 ноября, в Ростове состоится игра петербургского футбольного клуба "Зенит" с местной командой. Встреча пройдет в рамках 1/8 финала кубка России. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Организаторы матча ожидают, что на трибуны посмотреть на матч придет около 35 тысяч футбольных фанатов. Среди них всего около 500 человек - приедут специально ради спортсменов из Северной столицы.Пресс-служба команды также отметила, что игроки выйдут на поле в белой униформе. Хозяева стадиона появятся в желто-синей одежде. Матч начнется в 19:00.

Ранее на Piter.TV: РФС хотчет провести финал Лиги Чемпионов 2021 в Петербурге
Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит , кубок россии , ростов
Категории: Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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