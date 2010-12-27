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РФС хотчет провести финал Лиги Чемпионов 2021 в Петербурге
Сегодня, 13:39
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Rybka123
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РФС хотчет провести финал Лиги Чемпионов 2021 в Петербурге

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Победитель конкурса будет назван ближе к лету.

Российский футбольный союз выразил желание предоставить арену Санкт-Петербурга как возможное место проведеня финала Лиги Чемпионов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что официальную заявку организация может подать до 15 февраля 2019 года. Место проведения финала ЛЕ будет озвучено на заседании исполкома УЕФА, которое пройдет в мае или июне.

Потенциальным соперником "Зенит-Арены" может стать "Арена-Мюнхен", расположенное в Германни. 

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Фото: "Зенит - Арена" / ВК.
 

Теги: зенит арена , лига чемпионов , рфс , уефа
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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