РФС хотчет провести финал Лиги Чемпионов 2021 в Петербурге

Победитель конкурса будет назван ближе к лету.

Российский футбольный союз выразил желание предоставить арену Санкт-Петербурга как возможное место проведеня финала Лиги Чемпионов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



Отмечается, что официальную заявку организация может подать до 15 февраля 2019 года. Место проведения финала ЛЕ будет озвучено на заседании исполкома УЕФА, которое пройдет в мае или июне.



Потенциальным соперником "Зенит-Арены" может стать "Арена-Мюнхен", расположенное в Германни.



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Фото: "Зенит - Арена" / ВК.

