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Впервые за 19 лет россиянин выиграл Чемпионат мира по спортивной гимнастике
Сегодня, 13:29
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Alena_Zinovieva
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Впервые за 19 лет россиянин выиграл Чемпионат мира по спортивной гимнастике

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Ранее подобного успеха добивался только российский спортсмен Николай Крюков.

Москвич Артур Далалоян стал абсолютным чемпионом мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Спортсмен обошел соперника по дополнительным баллам и впервые за 19 лет принес сборной России золото по этой дисциплине. Об этом сообщает ТАСС.

Основным конкурентом Артура Далалояна стал китаец Сяо Жотэн. По итогам соревнований они набрали одинаковое количество баллов с точностью до одной тысячной доли (87,598). Решающими в поединке стали дополнительные баллы москвича. Ранее подобного успеха добивался только российский спортсмен Николай Крюков.

В настоящее время Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Дохе, столице Катара. Соревнования начались 25 октября, а закончатся 3 ноября.

Ранее мы писали, что изображение Овечкина вырезали на тыкве.

Фото: Instagram / real_artur

Теги: артур далалоян , спорт , чм по спортивной гимнастике
Категории: Лента новостей Новости России Спорт

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