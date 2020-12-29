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Баскетбольный "Зенит" проиграл "Барселоне" в матче Евролиги
Сегодня, 8:33
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Баскетбольный "Зенит" проиграл "Барселоне" в матче Евролиги

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Испанцы обошли петербуржцев всего на четыре очка.

Баскетбольный "Зенит" проиграл "Барселоне" в 22-м туре Евролиги. Как рассказали в пресс-службе БК, испанцы обошли петербуржцев всего на четыре очка: игра на домашнем поле "Барселоны" завершилась со счетом 85:81. 

Испанцы выходили вперед в первых трех четвертях, в последней "Зенит" достойно нагнал соперника, но уже не смог увеличить финальный счет. Лучшими игроками матча среди сине-бело-голубых признали защитника Кевина Пангоса, форвардов Андрея Зубкова и Матеуша Понитку, центрового Артураса Гудайтиса.

Гостевая игра нашего Клуба против "Барселоны" выдалась сложной и напряженной до последних секунд. Ребята бились до конца матча, но удача сегодня была не на нашей стороне. 

пресс-служба БК

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Фото: ВКонтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"

Теги: барселона, бк зенит, евролига
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Баскетбол, Зенит,

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