Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону

Спортсмен объяснил слезы после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

Биатлонист из России Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходил в Антхольце. Во время речи в эфире "Матч ТВ" спортсмен не смог сдержать слез.

После 28-летний биатлонист признался, что его реакция связана со смертью отца.

Мне жаль, что папа не увидел моей победы. Это была бы и его радость Александр Логинов , биатлонист

Как оказалось, его отца не стало в начале января.

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Видео: YouTube / Матч ТВ