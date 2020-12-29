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Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону

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Спортсмен объяснил слезы после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

Биатлонист из России Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходил в Антхольце. Во время речи в эфире "Матч ТВ" спортсмен не смог сдержать слез. 

После 28-летний биатлонист признался, что  его реакция связана со смертью отца.

Мне жаль, что папа не увидел моей победы. Это была бы и его радость

Александр Логинов , биатлонист

Как оказалось, его отца не стало в начале января.

Ранее мы сообщали о том, что "Спартак" подтвердил трансфер Кокорина в "Фиорентину".

Видео: YouTube / Матч ТВ

Теги: александр логинов, биатлон, кубка мира по биатлону
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт,

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