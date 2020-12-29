Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира по биатлону

Биатлонист из России Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходил в Антхольце. Во время речи в эфире "Матч ТВ" спортсмен не смог сдержать слез.
После 28-летний биатлонист признался, что его реакция связана со смертью отца.
Мне жаль, что папа не увидел моей победы. Это была бы и его радость
Александр Логинов , биатлонист
Как оказалось, его отца не стало в начале января.
Ранее мы сообщали о том, что "Спартак" подтвердил трансфер Кокорина в "Фиорентину".
Видео: YouTube / Матч ТВ
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