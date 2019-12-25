"Зенит" продолжает готовиться к матчу против "Локомотива"

Игра пойдет 2 мая в семь часов вечера.

Футбольный клуб "Зенит" продолжает подготовку к матчу против "Локомотива", сообщают РИА Новости сегодня, 28 апреля.

В Петербург привезут кубок чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ). В случае, если сине-бело-голубые одержат победу, это это будет третий подряд титул чемпиона России за два тура до конца турнира, им вручат вручат чемпионский кубок.

Игра состоится в рамках 28-го тура. На данный момент "Зенит" лидирует в турнирной таблице с 58 очками, "Локомотив" идет следом с 52 очками.

Отметим, "Зенит" является семикратным чемпионом страны.

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Фото: Piter.TV