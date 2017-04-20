"Зенит" продлил соглашения с Даниилом Одоевским и Данилой Хотулевым

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024 года.

В понедельник, 26 апреля, "Зенит" продлил контракт с Даниилом Одоевским и Данилой Хотулевым до конца сезона 2023/24 года. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, 18-летний Одоевский воспитывался в "Газпром"-Академии и дебютировал в основном составе молодежной команды в 2019 году. В сезоне сезоне-2020/21 выступал за "Зенит"-2 и тренировался с основной командой. Также обладает Суперкубком России 2020 года.

18-летний Данила Хотулев перешел в "Газпром"-Академию в 2017 году и дебютировал в молодежном первенстве России в гостевом матче против "Урала" два года спустя. Летом 2020 года провел первый матч в составе "Зенита"-2. В этом году присоединился к команде Семака и дебютировал с роли защитника в Тинькофф Российской Премьер-лиге 13 марта 2021 года.

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Фото: telegram / Футбольный клуб "Зенит"