В Выборге впервые открыли крытый каток

Площадь арены составила почти 2 тысячи квадратных метров. Александр Дрозденко указал, что здесь будут проходить спортивные сборы.

В субботу, 24 апреля, в Выборге открыли первый в городе крытый каток с искусственным льдом. Об этом сообщили "Невские новости".

Ледовый стадион построили по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". На строительство и обустройство здания потратили более 350 млн рублей.

Предполагается, что на территории арены будут проходить спортивные сборы разных уровней. Площадь катка достигает 2 тысячи кв. метров. На трибунах смогут занять места 200 болельщиков. В спортивном центре есть душевые, тренажерный зал, буфет и четыре раздевалки.

На открытие приехал и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее на Piter.tv сообщили, что выборгские активисты собрали мусор на Анненских укреплениях.

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