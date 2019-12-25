В Выборге впервые открыли крытый каток

В субботу, 24 апреля, в Выборге открыли первый в городе крытый каток с искусственным льдом. Об этом сообщили "Невские новости".
Ледовый стадион построили по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области". На строительство и обустройство здания потратили более 350 млн рублей.
Предполагается, что на территории арены будут проходить спортивные сборы разных уровней. Площадь катка достигает 2 тысячи кв. метров. На трибунах смогут занять места 200 болельщиков. В спортивном центре есть душевые, тренажерный зал, буфет и четыре раздевалки.
На открытие приехал и глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Ранее на Piter.tv сообщили, что выборгские активисты собрали мусор на Анненских укреплениях.
Фото: pixabay
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