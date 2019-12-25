"Зенит" продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым

Футболист выступал за клуб 38 раз.

"Зенит" подписал контракт по схеме "1+1" с вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Кержаков присоединился к клубу в 2015-м году, до этого он регулярно выступал за дубль петербуржцев и на правах аренды играл за "Спортакадемклуб", "Волгу", "Волгарь-Газпром", "Аланию", "Анжи". Сезон 2016-2017 провел в "Оренбурге".

В составе "Зенита" голкипер провел 38 матчей.

Также стало известно, что в команде останутся Артем Дзюба, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Три игрока уходят.

Фото: ФК "Зенит"