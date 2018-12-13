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"Зенит" продает билеты на концерт Rammstein
Сегодня, 10:01
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lesjasap

"Зенит" продает билеты на концерт Rammstein

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Для болельщиков "сине-бел-голубых" предусмотрена специальная квота на билеты.

"Зенит" предложил фанатам музыкальной рок-группы Rammstein  дополнительные билеты. Представители "Газпром Арены" объявили о том, что небольшая квота билетов выделена и находится в клиентском офисе "Зенита" на проспекте Добролюбова, 16а.

В пресс-службе отмечают, что ценителям творчества Rammstein  следует поторопиться.

Напомним, что выступление немецкого коллектива намечено на 2 августа в стадеионе на Крестовском. Уже сейчас наблюдается повышенный спрос на билеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Visit Petersburg откроет десятый центр. На этот раз в Токио.

Фото: пресс-служба "Газпром Арена".

Теги: rammstein, газпром арена, концерт rammstein
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка, Спорт, Зенит,

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