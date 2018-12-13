"Зенит" продает билеты на концерт Rammstein

Для болельщиков "сине-бел-голубых" предусмотрена специальная квота на билеты.

"Зенит" предложил фанатам музыкальной рок-группы Rammstein дополнительные билеты. Представители "Газпром Арены" объявили о том, что небольшая квота билетов выделена и находится в клиентском офисе "Зенита" на проспекте Добролюбова, 16а.

В пресс-службе отмечают, что ценителям творчества Rammstein следует поторопиться.

Напомним, что выступление немецкого коллектива намечено на 2 августа в стадеионе на Крестовском. Уже сейчас наблюдается повышенный спрос на билеты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Visit Petersburg откроет десятый центр. На этот раз в Токио.

Фото: пресс-служба "Газпром Арена".