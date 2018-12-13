Visit Petersburg откроет десятый центр. На этот раз в Токио

В Японии появится информационно-туристский центр Петербурга.

Информационное представительство Петербурга Visit Petersburg в ближайшее время откроется в Токио. Постановление об этом подписано главой "Городского туристско-информационного бюро" Надеждой Петровой и президентом Japan Air Travel Marketing. Последняя компания помогает клиентам бронировать авиаперевозки и услуги чартерных рейсов.

Создание собственного центра для путешественников из Японии обусловлено повышенным интересом к Северной столице. В 2018 году город на Неве посетили более 20 тысяч туристов из Японии.

Отметим, что токийский филиал станет десятым центром Петербурга за границей. Остальные офисы работают в Нью-Дели, Гонконге, Дубае, Тегеране, Мумбаи, Тайбэе, Римини, Лейпциге и Париже.

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Фото: Piter.tv