"Зенит" представил символическую сборную южноамериканских игроков команды

Семеро из них продолжают выступление в составе сине-бело-голубых.

Официальное сообщество "Зенита" в социальных сетях опубликовало символическую сборную южноамериканских игроков с рекордным количеством матчей.

В состав команды вошли 20 игроков. У каждого учитывались матчи во всех официальных турнирах. В основу вошли 10 игроков по игровой схеме 3-5-2 без вратаря.

Защитники: Дуглас Сантос (30 матчей), Эсекьель Гарай (75), Эммануэль Маммана (40)

Полузащитники: Себастьян Дриусси (106), Вильмар Барриос (41), Мигель Данни (256), Леандро Паредес (61), Халк (148)

Нападающие: Алехандро Домингес (64), Саломон Рондон (58)

Запасные: Матиас Краневиттер, полузащитник (52); Эмилиано Ригони, полузащитник (48); Жулиано, полузащитник (42); Маурисио, полузащитник (42); Эрнани, полузащитник (37); Кристиан Нобоа, полузащитник (22); Кристиан Ансальди, защитник (14); Йордан Осорио, защитник (11); Малком, нападающий (6).

Отметим, что в нынешнем составе "Зенита" играют семь южноамериканских футболистов: Дуглас Сантос, Эммануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Вильмар Барриос, Эмилиано Ригони, Йордан Осорио и Малком.

Ранее "Зенит" представил символическую сборную из самых результативных игроков.

Фото: VK / @zenit