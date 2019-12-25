"Зенит" представил символическую сборную из самых результативных игроков

Один действующий игрок сине-бело-голубых попал в список запасных.

Официальное сообшество "Зенита" в социальной сети "В Контакте" опубликовало символическую сборную самых результативных игроков в истории клуба на своих позициях.

В состав команды вошли 17 игроков. У каждого учитывались голы во всех официальных турнирах. В основу вошли 10 игроков по игровой схеме 3-4-1-2 без вратаря.

Защитники: Доменико Кришито (20 голов), Алексей Степанов (13), Александр Анюков (13)

Полузащитники: Андрей Аршавин (80), Роман Широков (43), Павел Садырин (71), Халк (77)

Нападающие: Александр Кержаков (163), Юрий Желудков (87), Владимир Кулик (101)

Запасные: Бранислав Иванович, защитник (11); Александр Спивак, полузащитник (43); Игорь Зазулин, полузащитник (49); Мигель Данни, полузащитник (68); Владимир Казаченок, нападающий (87); Лев Бурчалкин, нападающий (82); Владимир Клементьев, нападающий (84).

Отметим, что из всех игроков только один продолжает выступления за "Зенит" - Бранислав Иванович. Александр Анюков выступает в самарских "Крыльях Советов" на правах аренды.

Ранее "Зенит" опубликовал символическую сборную рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей.

Фото: fc-zenit.ru