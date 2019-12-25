"Зенит" представил символическую сборную рекордсменов клуба по количеству матчей

Официальная страница "Зенита" в VK опубликовала символическую сборную игроков, которые провели за клуб более 350 матчей во всех турнирах.
В команду попали 14 человек: одиннадцать основных и трое запасных.
Вратарь: Вячеслав Малафеев (442 матча)
Защитники: Анатолий Давыдов (456), Михаил Лохов (371), Владимир Голубев (384), Александр Анюков (417)
Полузащитники: Игорь Денисов (355), Андрей Аршавин (376), Павел Садырин (360), Владимир Клементьев (352)
Нападающие: Александр Кержаков (386), Лев Бурчалкин (423)
Запасные: Михаил Бирюков (383), Алексей Степанов (352), Николай Ларионов (348)
Отметим, что в составе команды один футболист до сих пор продолжает карьеру. Защитник сине-бело-голубых Александр Анюков в нынешнем сезоне выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о планах на время паузы в РПЛ.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
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