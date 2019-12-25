Сергей Семак рассказал о планах "Зенита" на время паузы в РПЛ

В клубе планируют перейти к дистанционным тренировка в формате видеоконференций.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о результатах теста на коронавирус, который сдавали сотрудники клуба, а также поделился ближайшими планами на время паузы в чемпионате России, вызванной эпидемией коронавируса.

"Результаты анализов были известны сегодня: футболисты, тренеры, медицинский штаб, сотрудники команды и базы - все здоровы, теперь будем работать над составлением дальнейшего расписания. Отталкиваемся от того, как будут развиваться события. Может быть, сядем на длительный карантин или откажемся от него. Сейчас стараемся заниматься индивидуально, без групповых тренировок. Пока это максимум того, что можно сделать" - сказал Семак в интервью агентству "РИА Новости".

Также главный тренер сине-бело-голубых отметил, что в клубе могут организовать дистанционные тренировки в формате видеоконференций, как это сделали в немецкой "Баварии". Тренерский штаб позаботиться о том, чтобы у каждого игрока были дома велотренажеры и беговые дорожки.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса сезон в Российской премьер-лиге был приостановлен до 10 апреля. "Зенит" отменил все тренировочные занятия до 22 апреля.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности доиграть сезон до конца июня.

Фото: VK / @zenit