"Зенит" представил символическую команду самых результативных легионеров

Четверо из них продолжают играть в составе сине-бело-голубых.

Пресс-служба "Зенита" в социальных сетях опубликовала символическую команду из самых результативных легионеров дальнего зарубежья в истории клуба.

В состав команды вошли 17 игроков. У каждого учитывались голы во всех официальных турнирах. В основу вошли 10 игроков по игровой схеме 3-1-3-3 без вратаря.

Защитники: Доменико Кришито (20 голов), Николас Ломбертс (11), Бранислав Иванович (11)

Полузащитники: Аксель Витсель (22), Мигель Данни (68), Жулиано (17), Халк (77)

Нападающие: Сердар Азмун (26), Саломон Рондон (28), Фатих Текке (29)

Запасные: Павел Мареш, защитник (11); Роберт Мак, полузащитник (14); Саболч Хусти, полузащитник (13); Леандро Паредес, полузащитник (10); Эмилиано Ригони, полузащитник (10); Себастьян Дриусси, нападающий (21); Данко Лазович, нападающий (21).

Отметим, что в нынешнем составе "Зенита" из этой сборной играют четверо легионеров: Бранислав Иванович, Сердар Азмун, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

Ранее "Зенит" представил символическую сборную южноамериканских игроков клуба.

Фото: VK / @zenit