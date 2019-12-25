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"Зенит" предложил Жиркову продлить контракт еще на сезон
Сегодня, 16:57
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smirenny

"Зенит" предложил Жиркову продлить контракт еще на сезон

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Футболистом интересовались "Краснодар" и "Локомотив".

Как стало известно во вторник, 28 июля, руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" хочет предложить Юрию Жиркову продлить контракт до конца следующего сезона. 

Действующий контракт истечет в конце июля. Ранее появилась информация, что клубы "Краснодар" и "Локомотив" заинтересованы в 36-летнем фланговом защитнике. 

Напомним, что Жирков вышел на поле в 21 матче Российской Премьер-лиги, где забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее мы писали, что "Зенит" близок к подписанию контракта с Черышевым.

Фото: vk.com/zenit

Теги: жирков, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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