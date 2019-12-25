"Зенит" близок к подписанию контракта с Черышевым

Стоимость футболиста оценивается в 4,8 млн евро.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" близок к подписанию контракта с полузащитником испанской "Валенсии" Денисом Черышем. Об этом заявил в своем Telegram-канале журналист Игорь Рабинер.

Черышев играет за "Валенсию" с 2018 года. До этого россиянин представлял "Вильярреал", "Севилью" и мадридский "Реал". В минувшем сезоне спортсмен забил один мяч в 24 матчах чемпионата Испании. Авторитетный портал transfermarkt оценивает его стоимость в 4,8 млн евро.

Ранее мы писали, что Деян Ловрен перешел в "Зенит".

Фото: Instagram / cheryshev90