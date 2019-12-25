"Зенит" предложил Семаку новый контракт

По новому соглашению он будет получать зарплату до 2 миллионов евро в год.

Как сообщает издание "Спорт день за днем", руководство "Зенита" продолжает вести переговоры с главным тренером Сергеем Семаком на тему продления контракта.

По новому соглашению Семак будет получать около 1,8 миллионов евро в год. С учетом премий зарплата может вырасти до 2 миллионов евро. Действующий контракт тренера с "Зенитом" истекает летом 2020 года.

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее Сергей Семак рассказал о новом контракте с "Зенитом".

Фото: fc-zenit.ru