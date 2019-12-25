"Зенит" предложил Семаку новый контракт

Как сообщает издание "Спорт день за днем", руководство "Зенита" продолжает вести переговоры с главным тренером Сергеем Семаком на тему продления контракта.
По новому соглашению Семак будет получать около 1,8 миллионов евро в год. С учетом премий зарплата может вырасти до 2 миллионов евро. Действующий контракт тренера с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.
Ранее Сергей Семак рассказал о новом контракте с "Зенитом".
Фото: fc-zenit.ru
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