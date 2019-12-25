Сергей Семак рассказал о новом контракте с "Зенитом"

Он заявил, что "там нет ничего нерешаемого".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал подробности о переговорах с руководством сине-бело-голубых на тему продления контракта с клубом.

Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем Медведевым (гендиректор "Зенита" - прим.), поговорили по поводу нового контракта. Буквально недавно, на днях он прислал бумажный вариант. У меня есть вопросы, которые впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Также Семак отметил, что новый контракт пока не подписан, но "там нет абсолютно ничего нерешаемого".

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что Сергей Семак мог стать главным тренером клуба.

Фото: fc-zenit.ru