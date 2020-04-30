Бывший гендиректор "Локомотива" рассказал, что Сергей Семак мог стать главным тренером клуба

Под его руководством "Зенит" стал чемпионом России в прошлом году.

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" рассказал о несостоявшемся приглашении Сергея Семака на пост главного тренера команды.

Сергей Семак очень благожелательно реагировал и очень позитивно относился к "Локомотиву". При других обстоятельствах он бы мог возглавить команду. Насколько далеко зашли переговоры? Не хотелось бы это обсуждать, но Семак действительно успешный тренер. Илья Геркус, бывший гендиректор "Локомотива"

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне РПЛ сине-бело-голубые идут на первом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что "Зенит" могут признать досрочным чемпионом России. Это произойдет в том случае, если нынешний сезон не будет доигран из-за эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube / Футбольный Биги