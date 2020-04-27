Генеральный секретарь РФС заявил, что "Зенит" могут признать досрочным чемпионом России

Сегодня прошло совещание руководства РПЛ с клубами на тему возможности продолжить сезон.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС - прим.) Александр Алаев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как будут подводиться итоги нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) в случае досрочного завершения турнира. Сегодня, 27 апреля прошло совещание руководства турнира с клубами на тему возможности продолжить сезон.

Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, то мы признаем итоги первенства состоявшимися. Закрепим все места в таблице без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 клубами. "Зенит" будет объявлен чемпионом, в еврокубки команды выйдут в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства. Александр Алаев, генеральный секретарь РФС

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее руководство РПЛ сообщило, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Видео: YouTube / Zenit Football Club