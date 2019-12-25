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"Зенит" предложил Халку контракт
Сегодня, 21:58
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smirenny

"Зенит" предложил Халку контракт

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Футболисту будут платить 3 миллиона евро в год.

Петербургский клуб "Зенит" предложил бывшему игроку Халку контракт, сообщает издание A Bola со ссылкой на собственный источник.

Сейчас футболист играет за "Шанхай СИПГ". За него борется также португальский клуб "Порту", однако этот клуб предложил Халку вдвое меньше, чем "Зенит", который пообещал 3 миллиона евро в год. Напомним, Халк выступал за сине-бело-голубых в 2012-2016 годах.  Эти два клуба, как говорил сам нападающий, стали для него родными, а в Петербурге он чувствовал себя как дома. Помимо этого переговоры ведутся с "Галатасараем" и "Сан-Паулу". 

Ранее мы писали, что Халк хочет вернуться в "Зенит".

Фото: instagram.com/hulkparaiba/

Теги: зенит, халк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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