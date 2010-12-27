"Зенит" предложил Анюкову стать тренером футбольного клуба

Руководство сине-бело-голубых не хочет продлевать контракт с Анюковым как с футболистом.

Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" не хочет продлевать контракт с 36-летним защитником Александром Анюковым. Футболисту предложили стать тренером ФК. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Действующий контракт с Анюковым истекает 30 июня. Футболист играет за "Зенит" с 2005 года. В составе петербургской команды он стал пятикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019), а также обладателем Кубка УЕФА (2008), Суперкубка УЕФА (2008), двух Кубков России (2010, 2016), четырех Суперкубков России (2008, 2011, 2015, 2016).

Ранее мы писали, что "Зенит" нацелился на молодого нападающего "Спартака".

Фото: fc-zenit.ru