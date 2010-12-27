"Зенит" нацелился на молодого нападающего "Спартака"

В минувшем сезоне форвард провел в молодежном первенстве 22 матча, в которых забил 19 мячей.

Юный форвард московского "Спартака" Данила Прошляков попал в сферу интересов петербургского "Зенита". Об этом сообщает портал "Чемпионат.com".

В минувшем сезоне форвард провел в молодежном первенстве 22 матча, в которых забил 19 мячей. Уточняется, что 19-летний игрок заинтересовал "сине-бело-голубых" еще зимой, однако трансфер сорвался. Сам форвард не против переезда в Северную столицу, однако место в основном составе ему никто не гарантирует. После покупки форварда "Зенит" может отдать его в аренду. Это может создать трудности в подписании молодого таланта.

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Фото: ФК "Спартак"