СКА подписал контракт с Дмитрием Кагарлицким

В прошлом сезоне Кагарлицкий защищал цвета московского "Динамо".

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с бывшим нападающим "Динамо" и сборной России Дмитрием Кагарлицким. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев с Невы.

Соглашение с 29-летним форвардом расчитано до конца сезона 2021/22. В прошлом сезоне Кагарлицкий защищал цвета московского "Динамо" и провел 72 матча, в которых набрал 68 (26+42) очков. Всего за карьеру форвард сыграл в КХЛ 443 встречи, в которых на его счету 322 (120+202) результативных балла.

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Фото: ХК СКА