"Зенит" предлагал 30 млн евро за форварда "Васко да Гама" Райана

Бразильский клуб отклонил предложение по трансферу.

Футбольный клуб "Зенит" собирался приобрести нападающего "Васко да Гама" Райана. Об этом сообщает издание NetVasco.com.

По информации источника, за переход 19-летнего игрока сине-бело-голубые хотели заплатить 30 млн евро. Также в услугах Райана был заинтересован "Порту", который предлагал на 5 млн евро меньше. Однако бразильский клуб отклонил оба предложения по трансферу. Отмечается, что "Васко да Гама" собирается продать игрока за большую сумму в 2026 году.

Райан играет в "Васко да Гаме" с 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 41 матч во всех турнирах и забил 11 голов.

Ранее мы сообщали, что полузащитник "Зенита" Мостовой номинирован на премию "Джентльмен года".

Фото: vasco.com.br