"Зенит" поздравил Артема Дзюбу с рождением сына

Мальчику дали имя Александр.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с рождением сына. Его супруга Кристина родила мальчика сегодня, 15 мая.

Маленький Александр весит 4259 грамм, а его рост – 56 сантиметров. Футболисты также поздравляют младших сыновей Дзюбы Никиту и Максима с прекрасным событием и желают семье прекрасного самочувствия и отличного настроения.

Ранее мы писали, что Дзюба заявил о планах стать телеэкспертом после завершения карьеры.

Фото: пресс-служба "Зенит"