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"Зенит" поздравил Артема Дзюбу с рождением сына
Сегодня, 15:38
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smirenny

"Зенит" поздравил Артема Дзюбу с рождением сына

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Мальчику дали имя Александр.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поздравляет Артема Дзюбу с рождением сына. Его супруга Кристина родила мальчика сегодня, 15 мая.

Маленький Александр весит 4259 грамм, а его рост – 56 сантиметров. Футболисты также поздравляют младших сыновей Дзюбы Никиту и Максима с прекрасным событием и желают семье прекрасного самочувствия и отличного настроения.

Ранее мы писали, что Дзюба заявил о планах стать телеэкспертом после завершения карьеры.

Фото: пресс-служба "Зенит"

Теги: артем дзюба, зенит
Категории: Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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