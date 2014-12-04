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Дзюба заявил о планах стать телеэкспертом после завершения карьеры

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Он также намерен получить тренерскую лицензию.

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил о планах стать телеэкспертом после завершения карьеры. Об этом он рассказал в прямом эфире группы Nike Football во "ВКонтакте".

По словам форварда, сейчас он не представляет себя без футбольных эмоций и адреналина, однако у него есть планы по будущему.

Думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару. Если серьезно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя.

Артем Дзюба, нападающий "Зенита"

Ранее Дзюба обратился к болельщикам сборной России перед Евро-2020.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Видео: YouTube / Zenit Football Club

Теги: артем дзюба, завершение карьеры, телевидение, фк зенит
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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