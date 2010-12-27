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"Зенит" поздравил гендиректора клуба Александра Медведева с днем рождения
Сегодня, 13:04
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"Зенит" поздравил гендиректора клуба Александра Медведева с днем рождения

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Футбольный клуб пожелал своему начальнику здоровья, счастья и успехов.

В среду, 14 августа, генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев празднует свой 64-й день рождения. На сайте сине-бело-голубых появилось поздравление для своего начальника.

"Уважаемый Александр Иванович! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес и не сомневаемся, что впереди нас ждут новые победы, трофеи и рекорды! Желаем здоровья, успехов и счастья!",

- пожелала команда "Зенита". 

Александр Медведев стал генеральным директором футбольного клуба в феврале 2019. С 2005 по 2019 именинник занимал пост председателя правления "Газпрома". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лука Джорджевич поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: александр медведев, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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