"Зенит" поздравил гендиректора клуба Александра Медведева с днем рождения

Футбольный клуб пожелал своему начальнику здоровья, счастья и успехов.

В среду, 14 августа, генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев празднует свой 64-й день рождения. На сайте сине-бело-голубых появилось поздравление для своего начальника.

"Уважаемый Александр Иванович! Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям в Ваш адрес и не сомневаемся, что впереди нас ждут новые победы, трофеи и рекорды! Желаем здоровья, успехов и счастья!", - пожелала команда "Зенита".

Александр Медведев стал генеральным директором футбольного клуба в феврале 2019. С 2005 по 2019 именинник занимал пост председателя правления "Газпрома".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Лука Джорджевич поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку.

Фото: ФК "Зенит"