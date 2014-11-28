"Зенит" потерял первое место после ничьей с "Уфой"

Игра закончилась со счетом 1:1.

В субботу, 21 августа, выездной футбольный матч "Зенит" против "Уфы" завершился ничьей. Игра закончилась со счетом 1:1. Встреча прошла на "BetBoom Арене", ее переносили на два часа из-за сильной жары в плюс 35 градусов.

В этом матче в стартовый состав "Зенита" вернулся Дзюба, дебютировал Клаудиньо, однако на скамейке запасных оказался Сердар Азмун. В средней линии сыграли Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Вендел, Малком и Клаудиньо. Напомним, игра прошла без Далера Кузяева потому, что на предыдущей встрече он получил красную карточку.

На 10-минуте открыл счет Малком, который принял длинную передачу от Ракицкого. Во втором тайме на 72-й минуте 21-летний уфимец Агаларов воспользовался моментом и забил гол в ворота сине-бело-голубых.

После этого произошли изменения в составе команды. На поле вышел Ерохин вместо Мостового. Концовка матча получилась напряженной: завязалась игра на встречных курсах, на 82-й минуте хозяева поля создали опасный момент, но Михаил Кержаков не позволил второй раз отличиться Гамиду Агаларову.

По итогам матча "Зенит", набрав 11 очков, потерял лидерство. Его обошел московский "Динамо", у которого 12 очков. Сине-бело-голубых могут опередить казанский "Рубин" и "Сочи", если одержат в 5-м туре победы. В 6-м туре "Зенит" сыграет с ЦСКА 26 августа в Петербурге на "Газпром Арене".

Ранее названо условие нового контракта Дзюбы с "Зенитом".

Фото: Piter.tv