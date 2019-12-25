"Зенит" показал самые яркие голы на последних минутах матчей

ФК выбрал топ-5 ярких голов.

Футбольный клуб "Зенит" решил напомнить фанатам про незабываемые эмоции и показать топ-5 ярких голов, забитых в ворота противника в последние минуты матча. Видеозапись можно найти на официальной странице клуба "Вконакте".

На пятом месте оказался мяч Олега Шатова, забитый на 87-й минуте в ворота "Рубина". На четвертой строчке расположился гол Магомеда Оздоева на 88-й минуте забитый ". Т

оп-3 открывает также мяч Оздоева, забитый на 88-й минуте. Второе место досталось мячу Вильмара Барриоса на 92-й минуте, забитому "Ростову". Лидером топа стал гол Артема Дзюбы на 91-й минуте, который был забит "Краснодару".

Ранее мы писали, что Артем Дзюба положительно оценил сериал "Война и мир".

Фото: pixabay