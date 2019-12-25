Артем Дзюба положительно оценил сериал "Война и мир"

Просмотром спортсмен остался доволен, а своими впечатлениями поделился в социальной сети Instagram.

Форвард петербургского ФК "Зенит" Артем Дзюба поделился с подписчиками своей страницы в соцсети Instagram выбором интересного сериала в период самоизоляции. В "сторис" нападающий выложил постер мини-сериала BBC "Война и мир", который вызвал у него "столько слез" и посоветовал "всем настоящим".

Режиссёром шестисерийного мини-сериала британского BBC является Том Харпер, а продюсером – Эндрю Дэвис. Многие сцены в картине были сняты в Санкт-Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об интересе итальянского "Лацио" к нападающему "Зенита".

Фото: Piter.tv

Текст: Милена Голуб