Геннадий Орлов оценил вероятность трансфера Артема Дзюбы в "Лацио"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" поделился мнением об интересе итальянского "Лацио" к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.

Говорят, что у Дзюбы заканчивается контракт с "Зенитом". По моим данным, договор был продлен. С контрактами всегда очень темная история. Кто-то из бывших зенитовцев - Аршавин или Широков - сказал, что если Артем сейчас не уйдет в "Лацио", то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдет. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам.

Геннадий Орлов, футбольный комментатор