Геннадий Орлов оценил вероятность трансфера Артема Дзюбы в "Лацио"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" поделился мнением об интересе итальянского "Лацио" к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.
Говорят, что у Дзюбы заканчивается контракт с "Зенитом". По моим данным, договор был продлен. С контрактами всегда очень темная история. Кто-то из бывших зенитовцев - Аршавин или Широков - сказал, что если Артем сейчас не уйдет в "Лацио", то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдет. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам.
Геннадий Орлов, футбольный комментатор
Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.
Ранее экс-полузащитник "Зенита" Денис Угаров заявил, что Дзюба должен покинуть клуб летом.
Видео: YouTube / Zenit Football Club, Daxx Football, Геннадий Орлов
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