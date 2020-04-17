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Геннадий Орлов оценил вероятность трансфера Артема Дзюбы в "Лацио"

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Он считает, что форвард останется в "Зените".

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" поделился мнением об интересе итальянского "Лацио" к нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.

Говорят, что у Дзюбы заканчивается контракт с "Зенитом". По моим данным, договор был продлен. С контрактами всегда очень темная история. Кто-то из бывших зенитовцев - Аршавин или Широков - сказал, что если Артем сейчас не уйдет в "Лацио", то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдет. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам.

Геннадий Орлов, футбольный комментатор

Напомним, Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Ранее экс-полузащитник "Зенита" Денис Угаров заявил, что Дзюба должен покинуть клуб летом.

Видео: YouTube / Zenit Football Club, Daxx Football, Геннадий Орлов

Теги: артем дзюба, геннадий орлов, трансферные слухи, фк зенит, фк лацио
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Зенит,

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