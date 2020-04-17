Экс-полузащитник "Зенита" Денис Угаров считает, что Артем Дзюба должен покинуть клуб летом

Ранее была информация об интересе итальянского "Лацио" к форварду.

Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров в интервью изданию "Спорт уик-энд" поделился мнением о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы в итальянский "Лацио".

Хорошо, что игрок защищен контрактом и свои деньги в любом случае получит. С другой стороны, уже тяжело что-то требовать. Дзюбе сейчас 31 год. Не дай бог, начнутся травмы. На мой взгляд, руководству "Зенита" не стоит продлевать с ним соглашение. Играет Сердар Азмун, обязательно нужно вернуть в команду Александра Кокорина и заключить с ним новый контракт. Потенциально это очень сильная пара нападающих при правильном подходе. Так что Дзюбу можно смело отправлять в "Лацио". Денис Угаров, экс-полузащитник "Зенита"

Артем Дзюба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) провел 21 матч и забил 13 голов. Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров нынешнего сезона. Также нападающий лидирует в списке лучших ассистентов - 9 голевых передач.

Напомним, в Сети появилась информация об интересе "Лацио" к Артему Дзюбе".

Ранее гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб не будет покупать или продавать игроков до конца нынешнего сезона.

Видео: YouTube / Daxx Football, Zenit Football Club