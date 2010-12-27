"Зенит" планирует продать трех игроков

Уже этим летом петербургскую футбольную команду "Зенит" могут покинуть сразу три игрока, сообщил "Спорт-Экспресс". Уточняется, что речь идет именно о продаже, а не об аренде.
Руководство клуба планирует расстаться с нападающим Антоном Заболотным, полузащитником Матиасом Краневиттером и защитником Эльмиром Набиуллином.
С помощью продажи футболистов "Зенит" оптимизирует трансферный бюджет и компенсирует затраты на предстоящие приобретения новичков.
В сезоне 2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер – 15 (0,0), Набиуллин – 20 (2 результативных паса).
Ранее стало известно, что "Зенит" готов заплатить Маркизио за уход из команды.
На фото Антон Заболотный / fc-zenit.ru
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