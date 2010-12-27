"Зенит" планирует продать трех игроков

Команду могут покинуть Антон Заболотный, Матиас Краневиттер и Эльмир Набиуллин.

Уже этим летом петербургскую футбольную команду "Зенит" могут покинуть сразу три игрока, сообщил "Спорт-Экспресс". Уточняется, что речь идет именно о продаже, а не об аренде.

Руководство клуба планирует расстаться с нападающим Антоном Заболотным, полузащитником Матиасом Краневиттером и защитником Эльмиром Набиуллином.

С помощью продажи футболистов "Зенит" оптимизирует трансферный бюджет и компенсирует затраты на предстоящие приобретения новичков.

В сезоне 2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер – 15 (0,0), Набиуллин – 20 (2 результативных паса).

Ранее стало известно, что "Зенит" готов заплатить Маркизио за уход из команды.

На фото Антон Заболотный / fc-zenit.ru