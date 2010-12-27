"Зенит" готов заплатить Маркизио за его уход из команды

Игрок подписал контракт с клубом в сентябре прошлого года.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" готов выплатить полузащитнику Клаудио Маркизио 1,5 миллиона евро неустойки, чтобы разорвать с ним контракт. Сумма составляет половину зарплаты футболиста, договор с которым заключен до 2020 года. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Ранее о возможном уходе из команды травмированного итальянского хавбека сообщил Сергей Семак.

Клаудио Маркизио подписал контракт с "Зенитом" в сентябре прошлого года. Он играет в петербургском клубе в качестве свободного агента. В составе сине-бело-голубых бывший игрок "Ювентуса" отыграл 15 матчей, забив в них два гола. Контракт спортсмена с зенитовцами действует до 2020 года.

Фото: ФК "Зенит"