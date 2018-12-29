"Зенит" подпишет Баделя, если Паредес решит уйти

Сейчас аргентинца рассматривают представители английского и французского клубов.

Руководство петербургского футбольного клуба "Зенит" присматривается к Милану Баделю, который в текущем сезоне сыграл в чемпионате Италии 11 матчей. На данный момент полузащитник "Лацио" не отличился результативными передачами, однако, он может стать заменой для Леандро Паредеса.

Напомним, что аргентинским игроком в трансферных целях интересуются английский клуб "Челси", а также французский ПСЖ.

Добавим, что сейчас стоимость перехода футболиста Баделя оценивается в 13 миллионов рублей, но "сине-бело-голубые" надеются купить 29-летнего хорвата дешевле. По неподтвержденным сведениям, сам игрок "Лацио" уже согласился отправиться в Северную столицу.

Напомним, что баскетболист "Зенита" Рейнольдс считает игру с ЦСКА лучшей в сезоне.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"