Леандро Паредес рассматривает возвращение в "Зенит"

Игрок перешел в "Пари Сен-Жермен" в январе этого года за 47 миллионов евро, включая бонусы.

Хавбек парижского "ПСЖ" Леандро Паредес может вернуться в "Зенит". Агент футболиста вел переговоры с руководством "сине-бело-голубых" по этому вопросу, рассказал журналистам комментатор Геннадий Орлов.

По его словам, Паредес готов вернуться в Питер. Однако сам комментатор надеется, что этого не случится. Он отметил, что полузащитник не является командным игроком, о чем свидетельствует количество его карточек. Орлов также отметил, что клубу с Невы удалось неплохо заработать на продаже игрока.

Леандро Паредес перешел в "Пари Сен-Жермен" в январе этого года за 47 миллионов евро, включая бонусы в случае хорошей игры. В составе французского гранта он сыграл в 20 матчах, в которых не смог себя проявить.

Сегодня бывший клуб хавбека сыграет против ЦСКА. На матч игроки "Зенита" выйдут в специальной чемпионской форме.

Фото: ФК "Зенит"