Леандро Паредес поблагодарил "Зенит" и попрощался с клубом

Через социальные сети игрок заявил о переходе в другой клуб.

Леандро Паредес сделал заявление о том, что покидает футбольный клуб "Зенит". Об этом 29-летний спортсмен официально объявил в своем аккаунте в Instagram. на русском языке игрок поблагодарил команду и Петербург. Сразу же после этого Паредес выложил снимок в новой униформе от "ПСЖ".

Я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, моих товарищей и всех болельщиков „Зенита" за доброе отношение и уважение в течение всего этого времени. Я узнал прекрасный город, о котором увезу лучшие воспоминания. Он всегда будет в моём сердце заявляет бывший "новичок"

Напомним, что руководство "сине-бело-голубых" получило за Паредеса 40 миллионов евро. Клубу может еще достаться бонусные 7,5 миллиона, если футболист покажет себя в новой команде.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит", Instagram