Баскетболист "Зенита" Рейнольдс считает игру с ЦСКА лучшей в сезоне

Спортсмен заметил, что успехи москвичей будут улучшаться из-за работы тренера.

Баскетболист петербургского баскетбольного клуба "Зенита" Джален Рейнольдс рассказал, что игра "сине-бело-голубых" с московским ЦСКА была лучшей в сезоне. Своим мнением игрок поделился после победной встречи, которая состоялась в рамках Единой лиги ВТБ накануне. В матче представителей Северной столицы одержали верх со счетом 93:86.

Спикер отметил, что команда соперников будет расти в профессиональном плане, так как на руководство к ним пришел новый человек - главным тренером недавно стал Плаза. Для столичных гостей "Зенит" стал первым оппонентом, которого им не удалось победить в турнире.

Напомним, что сам Рейнольдс отличился 21 забитыми очками.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"