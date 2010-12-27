"Зенит" перепутал Барриосов: по ошибке в состав команды вошел парагваец

Невнимательность пресс-службы добавила нового участника в стартовый состав против "Спартака".

Пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" опубликовало сообщение с ошибкой. Специалисты нарушили не грамматические, пунктуационные или другие правила русского языка, а перепутали имена игроков. Вместо новичка сезона Вильмара Барриоса в стартовом составе игры против московского "Спартака" они указали бывшего нападающего соперников - парагвайца Лукаса Барриоса. На опечатку сразу же обратили внимание болельщики клуба.

Отметим, что колумбиец Вильмар в результате все же вышел на поле в основном составе "сине-бело-голубых". Благодаря футболисту команда из Северной столицы сравняла счет со "Спартаком". В поддержку команды фанаты зажгли файеры на стадионе, из-за чего УЕФА возбудила дисциплинарное дело в отношении "Зенита".

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"