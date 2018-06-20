"Зенит" ждет решения следователя о допуске к Кокорину врача

Команда пытается добиться допуска медицинского персонала к Кокорину в СИЗО.

Пресс-служба петербургской футбольной команды "Зенит" рассказала, что главный врач команды не может посетить Кокорина за решеткой из-за решения следователя. Представитель закона еще не отреагировал на заявление о необходимости допуска медика к фигуранту расследования. Адвокаты спортсмена заявляют, что у Александр сидит в СИЗО с больной ногой, а также они беспокоятся о физической форме подзащитного.

Юристы объяснили, что недавно Кокорину неудачно провели электрофорез. Петербуржцу сожгли кожу и повредили мышцы на ноге. Происшествие случилось еще в январе, тогда же медики потребовали организовать качественную реабилитацию. Адвокаты рассказывают, что если Кокорину придется менять коленный сустав на искусственный, то тогда о карьере футболиста ему придется забыть.

Также "сине-бело-голубые" добавили, что все еще ждут возвращения Кокорина в команду, несмотря на то, что поступок игрока они осуждают.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кокорин направил жалобу в Европейский суд по правам человека.

Фото: Piter.tv