Стало известно, когда футболисты "Зенита" отправятся на первые сборы в Австрию

Спортсмены начнут подготовку к новому сезону 11 июня, в Австрию они отправятся 17 июня.

Стало известно, когда футболисты "Зенита" отправятся на тренировку в Австрию. С 11 по 16 июня спортсмены пройдут медицинский осмотр, а 17 июня уедут на сборы. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

При этом 18-20 мая вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников и полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев отправятся в Новогорск в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по футболу. В Австрию они прибудут чуть раньше, чем остальные игроки петербургского клуба (20-31 мая).

Напомним, в воскресенье 13 мая "Зенит" разгромил "СКА-Хабаровск" со счетом 6:0. В общем рейтинге чемпионата России по футболу сине-бело-голубые заняли пятое место и завоевали право сыграть в Лиге Европы.

Фото: fc-zenit.ru