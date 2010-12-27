Сине-бело-голубые разгромили "СКА-Хабаровск" со счетом 6:0

Звездой матча стал Александр Ерохин, забивший четыре мяча в ворота противника.

В матче заключительного тура чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" разгромил "СКА-Хабаровск" со счетом 6:0. В общем рейтинге российских клубов сине-бело-голубые заняли пятое место и завоевали право сыграть в Лиге Европы – 2018/19. Об этом сообщают "Риа новости".

Звездой воскресного матча стал полузащитник "Зенита" Александр Ерохин. Он забил мяч в ворота противника на 38-й, 49-й, 60-й и 78-й минуты. В составе петербургского клуба также отличились нападающие Себастьян Дриусси (6-я минута) и Антон Заболотный (21-я минута).

Всего "Зенит" набрал 53 очка и в общем рейтинге чемпионата России по футболу занял пятое место. Таким образом сине-бело-голубые получили право представлять город на Неве в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Ранее мы писали, что миллионный болельщик футбольного клуба "Зенит" выиграл автомобиль.

Фото: fc-zenit.ru