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"Ахмат" одержал победу над "Зенитом" в последнем матче РПЛ
Сегодня, 20:16
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"Ахмат" одержал победу над "Зенитом" в последнем матче РПЛ

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Матч завершился счетом 2:1 в пользу соперника.

Грозненская команда "Ахмат" обыграла "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился счетом 2:1 в пользу противника. 

В ворота сине-бело-голубых во время субботнего матча забили Евгений Харин (1-я минута) и Мохамед Конате (8). В ФК "Зенит" отличился Андрей Мостовой, который удачно перехватил мяч на 65-й минуте и оперативно сделал бросок. 

Добавим, что петербургский клуб не проигрывал в домашних матчах чемпионата России с 3 октября 2021 года. Несмотря на провал, "Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. "Ахмат" теперь занимает шестое место. 

Ранее на Piter.tv: женский ЦСКА завоевал Кубок России в игре с "Зенитом".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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